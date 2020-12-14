 

Синоптики рассказали о погоде в Москве

14.12.2020, 6:42, Новости дня

Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в понедельник, информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в городе составит 3-5 градусов мороза. В ночь на вторник она может опуститься до минус 6 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах минус 6 – минус 1 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.

Желтый уровень опасности из-за снега и обледенения будет действовать в Московской области до 21.00 мск понедельника.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / “Никаких внучек и дедушек”. Верховная Рада запретила депутатам брать в помощники родственников

22.10 / В Тамбовской области ввели обязательную самоизоляцию для пожилых

16.07 / Верещук стала кандидатом в мэры Киева от “Слуги народа”

22.11 / Новым главой Госдепа может стать Тони Блинкен — бывший замгоссекретаря США

08.09 / В Британии оценили российский военный фестиваль «Спасская башня»

10.08 / Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

19.08 / Компания Sony запатентовала систему охлаждения на жидком металле

31.10 / За рулем Land Rover, который сбил пешеходов в Киеве, был экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам

29.07 / Подконтрольные ФСБ хакеры атаковали представительство президента Украины в Крыму

27.09 / Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска