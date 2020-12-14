Стрельба произошла около церкви в Нью-Йорке

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14.12.2020, 0:24, Новости дня

Полиция Нью-Йорка ранила мужчину, открывшего стрельбу около городской церкви, информации о его состоянии нет, информирует издание New York Post.

Инцидент произошел около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Стрелявший был задержан находившимися на месте полицейскими, передает РИА «Новости».

Как информирует Daily News, выступление проходило на ступенях собора, который закрыт из-за коронавируса.

По данным телеканала ABC7, полиция прибыла в ответ на сообщение о мужчине с двумя единицами огнестрельного оружия. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, которые начали стрелять в ответ. Стрелявший был ранен и доставлен в больницу. Полицейские не пострадали.

Случаи стрельбы в США – не редкость. В конце ноября результате стрельбы, которая произошла в торговом центре в Калифорнии, погиб один человек, еще один был госпитализирован.

4 июля сообщалось о стрельбе в торговых центрах в двух городах США. 30 июля в Вашингтоне также произошла стрельба, восемь человек пострадали, один погиб, трое темнокожих мужчин были объявлены в розыск.



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