 

В США объявили о начале вакцинации от COVID-19

14.12.2020, 0:24, Новости дня

Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд подписал рекомендации экспертного совета по применению вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, что открывает путь к началу вакцинации населения с 14 декабря.

«Вчера вечером я с гордостью подписал рекомендации Консультативного комитета по практикам иммунизации использовать вакцину Pfizer от COVID-19 для людей 16 лет и старше… Первые вакцинации начнутся уже в понедельник», – говорится в заявлении Редфилда, распространенном ведомством, передает РИА «Новости».

Ранее Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США одобрило вакцину для экстренного использования, первые прививки должны стать доступны наиболее уязвимым группам населения в ограниченном количестве уже с 14 декабря. До конца года власти рассчитывают привить около 20 млн человек, а за первые два месяца следующего года эта цифра должна достигнуть 100 млн.

Компания Moderna также подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на лицензирование своей вакцины для экстренного использования.

Между тем, в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. В то же время число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 16 млн человек, из них умерли почти 300 тыс. вирус-положительных пациентов. 



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