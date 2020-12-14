 

В Индии разгромили завод по производству iPhone из-за долгов по зарплате

14.12.2020, 0:00, Новости дня

2 тыс. сотрудников завода по производству iPhone, входящего в состав тайваньского гиганта Wistron Corporation, 12 декабря устроили погром из-за недовольства зарплатой. Об этом сообщило издание The Times of India.

Люди разгромили фасад здания в городе Нарсапур (штат Карнатака), офисы руководителей, производственные мощности, подожгли несколько автомобилей.

В компании Wistron пока не прокомментировали погромы. По информации индийского издания, причиной беспорядков стало нарушение договоренности по зарплате. Сотрудники были недовольны тем, что им заплатили меньшие суммы, чем обещали.

Один из работников завода рассказал, что выпускнику инженерного факультета обещали 21 тыс. рупий (около $285), но заплатили 16 тыс. ($216), а затем снизили зарплату до 12 тыс. рупий ($162).

Издание отмечает, что накануне массовых беспорядков люди обсуждали зарплаты, некоторым на счет компания прислала по 500 рупий ($67).

По информации The Times of India, компания Wistron получила участок земли в штате Карнатака и обещала трудоустроить 10 тыс. человек.

Видео погромов опубликовал Finanzas в Twitter.

“Завод по производству iPhone, управляемый тайваньским техническим гигантом Wistron Corporation. Его работники подверглись нападению после месяцев без заработной платы”, – сказано в сообщении.

* India #Karnataka | #Narsapura |

Una planta dedicada a la fabricación/producción de #iPhone dirigida por el gigante tecnológico taiwanés Wistron Corporation ha sido atacada por su empleados después de llevar meses sin percibir sus salarios.pic.twitter.com/d4VIJqJ0yI

— * * (@Finanzas_World) December 13, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / В Украине решили не продлевать “карантин выходного дня”, локдаун введут после Нового года. Главное за день

28.08 / В “Нацкорпусе” отвергают причастность к обстрелу сторонников Кивы и призывают задержать самого нардепа

24.07 / В РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет

10.07 / В КГБ Белоруссии заявили о наличии доказательств по делу Бабарико

05.08 / КНДР подозревают в успешной разработке ядерных боеголовок

26.11 / Украина не успеет до конца 2020 года получить транш от МВФ – Рожкова

03.09 / Совет НАТО на уровне послов обсудит отравление Навального

17.07 / Стало известно о проработке сокращения воинского контингента США в Южной Корее

21.07 / Белый дом возобновляет брифинги группы по борьбе с коронавирусом с участием Трампа

19.09 / Житель Краснодара переломал ноги обидчику за грубость о штанах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска