В Индии разгромили завод по производству iPhone из-за долгов по зарплате

14.12.2020, 0:00, Новости дня

2 тыс. сотрудников завода по производству iPhone, входящего в состав тайваньского гиганта Wistron Corporation, 12 декабря устроили погром из-за недовольства зарплатой. Об этом сообщило издание The Times of India.

Люди разгромили фасад здания в городе Нарсапур (штат Карнатака), офисы руководителей, производственные мощности, подожгли несколько автомобилей.

В компании Wistron пока не прокомментировали погромы. По информации индийского издания, причиной беспорядков стало нарушение договоренности по зарплате. Сотрудники были недовольны тем, что им заплатили меньшие суммы, чем обещали.

Один из работников завода рассказал, что выпускнику инженерного факультета обещали 21 тыс. рупий (около $285), но заплатили 16 тыс. ($216), а затем снизили зарплату до 12 тыс. рупий ($162).

Издание отмечает, что накануне массовых беспорядков люди обсуждали зарплаты, некоторым на счет компания прислала по 500 рупий ($67).

По информации The Times of India, компания Wistron получила участок земли в штате Карнатака и обещала трудоустроить 10 тыс. человек.

Видео погромов опубликовал Finanzas в Twitter.

“Завод по производству iPhone, управляемый тайваньским техническим гигантом Wistron Corporation. Его работники подверглись нападению после месяцев без заработной платы”, – сказано в сообщении.

* India #Karnataka | #Narsapura |

Una planta dedicada a la fabricación/producción de #iPhone dirigida por el gigante tecnológico taiwanés Wistron Corporation ha sido atacada por su empleados después de llevar meses sin percibir sus salarios.pic.twitter.com/d4VIJqJ0yI

— * * (@Finanzas_World) December 13, 2020