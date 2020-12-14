В США полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа предотвратили угон автомобиля

14.12.2020, 0:00, Новости дня

В городе Риверсайд в Калифорнии (США) два сотрудника полиции под прикрытием предотвратили угон автомобиля. Они выслеживали преступников в костюмах Санта-Клауса и его эльфа. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба городского департамента полиции на своей странице в Facebook.

В полиции рассказали, что 10 декабря офицеры проводили предрождественскую операцию под названием “вмешательство Санты” около торгового центра. По их данным, в это время года увеличивается количество краж.

В пресс-службе рассказали, что правоохранители в костюмах Санта Клауса и его эльфа увидели, как три человека угоняли автомобиль Honda CR-V с автостоянки. Двоих человек задержали, третий подозреваемый, который угнал автомобиль, смог скрыться. Позже авто нашли брошенной поблизости. Детективы установили личность третьего подозреваемого и смогут арестовать его позже, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что одного из задержанных освободили, второго – арестовали за хранение запрещенных наркотиков и сопротивление аресту.

https://www.facebook.com/RiversidePD/posts/10160081141041037