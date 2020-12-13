Тихановская и Алексиевич в Берлине обсудили, “как помочь людям в Беларуси”

13.12.2020, 23:06, Новости дня

Член координационного совета белорусской оппозиции, писательница Светлана Алексиевич 13 декабря во время встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской рассказала, что собирает материалы для книги о протестах в Беларуси. Об этом сообщил Telegram-канал Тихановской.

По информации канала, Тихановская и Алексиевич обсудили, “как можно помочь людям в Беларуси”.

Тихановская находится с визитом в Германии. Она отметила, что на каждой встрече с иностранными политиками рассказывает истории беларусов и что каждую из них переживает как личную.

Тихановская в Берлине приняла участие в митинге диаспоры белорусов. 14 декабря лидер оппозиции планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Алексиевич – единственный член президиума координационного совета, который до недавнего времени находился в Беларуси и был на свободе. Писательница покинула пределы Беларуси в конце сентября.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.