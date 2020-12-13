В Кабмине Украины рассказали, в каком случае усиленный карантин могут ввести раньше 8 января

13.12.2020, 23:06, Новости дня

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в случае стремительного роста количества инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 правительство может ввести усиленный карантин раньше, чем 8 января. Об этом он сообщил в эфире “Украина 24”.

“Мы говорим о цифре 32 – 35 тыс. больных в день. Но надо понимать, сколько коек отведено под COVID-пакет, сколько коек обеспечено кислородом и сколько больниц привлекли к преодолению коронавирусной инфекции”, – заявил он.

Министр отметил, что правительство увеличивает фонд больничных коек.

“Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тыс. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом. До конца года стоит задача выйти на более 40 тыс., а в перспективе – на 75 тыс.”, – добавил чиновник.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”.

По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждено 885 039 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 811 – за последние сутки. Скончалось 14 998 пациентов с COVID-19, выздоровел 494 001 человек.