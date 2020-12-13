“Укрзалізниця” запустила новый маршрут Киев – Авдеевка

13.12.2020, 22:12, Новости дня

“Укрзалізниця” 13 декабря отправила в первый рейс по новому маршруту Киев – Авдеевка (Донецкая область) поезд “Маяк” №135/136. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд “Маяк” будет курсировать ежедневно. Отправление со станции Киев-Пассажирский в 19.19, прибытие на станцию Авдеевка – в 9.10. В обратном направлении поезд отправляется из Авдеевки в 21.15, прибытие на станцию Киев-Пассажирский – в 11.04.

“Поезд будет останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и других, – сообщили в УЗ.

В торжественной церемонии запуска поезда принял участие министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Первого пассажира поезда “Маяк” наградили сертификатом на бесплатную поездку.

Авдеевка расположена в 13 км от оккупированного Россией Донецка.