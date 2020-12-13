 

В Киеве заявили о попытке власти «удушить» украинцев

13.12.2020, 20:48, Новости дня

Новый локдаун и резкое повышением цен на услуги ЖКХ на Украине приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан страны, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По его словам, локдаун, который планируют ввести на Украине с 8 по 24 января 2021 года, «еще больше добить национальную сферу услуг и торговлю». «А ведь в этом экономическом секторе занято огромное количество украинцев – они вынужденно останутся без работы и без зарплат», – сказал Гончаров, подчеркнув, что оставшиеся без работы украинцы не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ, передает «Главред».

«Облгазы пересчитали размер абонентской платы на голубое топливо, в результате суммы в наших платежках увеличатся в разы», – отметил экономист.

По данным Гончарова, Тернопольгаз повысит цену на газ с 1,03 гривны до 2,34 гривны за кубометр, Киевоблгаз повысит свои тарифы с 0,81 гривны до 1,55 гривны, а Полтавагаз – с 1,09 гривны до 2,07 гривны.

«Суммы в платежках вырастут более чем в два раза! (…). Резко обвалится покупательная способность украинцев и их платежеспособность. А дальше коллапс, и срезание по максимуму социальных обязательств государства», – подчеркнул экономист.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Следзь сравнил экономику Украины с «Титаником» и отметил, что отсутствие реальных изменений в экономической системе Украины приведет страну в ближайшем будущем к обвалу курса национальной валюты, гонке цен, катастрофе на рынке труда и коллапсу пенсионной системы.

По мнению Гончарова, изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине «мясорубкой» в 2021 году.



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