 

Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $90 тысяч

13.12.2020, 19:34, Новости дня

В Великобритании на аукционе Hansons за £68 тыс. (около $90 тысяч) продали первое издание книги “Гарри Поттер и философский камень”. Об этом 12 декабря сообщил ВВС.

По информации телеканала, проданная книга входила в число 500 экземпляров в твердом переплете, которую напечатали в 1997 году. Это издание принесло автору книги – Джоан Роулинг всемирную известность. Из 500 экземпляров в продажу поступило 200 книг, остальные отправили в школы и библиотеки. В тот год книгу продавали за £10,99 ($14,53). 

Во время аукциона продали книгу, которая принадлежала Шарлотте Рамзи из города Блэкпула графства Ланкашир в регионе Северо-Западная Англия. Она рассказала, что мать нашла книгу в старых вещах, которые хотела распродать за £0,5. Рамзи сообщила, что планирует вложить часть денег в свою свадьбу, а часть потратить на новый дом для матери.

В марте 2020 года один из экземпляров первого издания книги “Гарри Поттер и философский камень” с автографом Джоан Роулинг был куплен на аукционе 11 марта за $152 тыс. В 2019 году еще один редкий экземпляр книги продали за £28,5 тыс, в 2018 за – £56 тыс.

В 1997 году издательство Bloomsbury выпустило первую часть будущей поттерианы тиражом 500 экземпляров. При этом на обратной стороне обложки была допущена ошибка в названии: слово “философский” написали без одной “о”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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