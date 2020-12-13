 

В Киеве задержали иностранца, объявленного в розыск Интерполом – Госпогранслужба

13.12.2020, 19:34, Новости дня

Сотрудники контрольно-пропускного пункта “Киев” задержали в аэропорту Борисполь 12 декабря задержали гражданина Польши, который был в международном розыске. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

“Мужчина направлялся на самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Во время оформления пассажиров авиарейса, на документы поляка сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось: при выявлении арестовать”, – сказано в сообщении.

Пограничники задержали мужчину и сообщили в украинское бюро Интерпола, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске.

По информации ГПСУ, Польша объявила своего гражданина в международный розыск за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.

Задержанного передали сотрудникам Нацполиции для дальнейшей экстрадиции в Польшу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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