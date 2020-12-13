Подросток впал в кому после конфликта с продавцом в Новосибирске

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13.12.2020, 19:16, Новости дня

В Новосибирске начата доследственная проверка после конфликта подростков с продавцом. Один из несовершеннолетних получил тяжелую травму и впал в кому, сообщили в следственном управлении СК.

Двое подростков катались на сноубордах возле магазина «Краски» на улице Каменской. Из магазина вышел продавец и стал прогонять несовершеннолетних, после чего схватил одного из них за одежду и якобы столкнул с лестницы, говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что подросток получил кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Ранее в Нальчике произошла драка между учениками и учителем. Обороняясь от нападавших, педагог открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета.



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