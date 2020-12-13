 

Посол Израиля в Украине назвал антисемитским акт вандализма в Киеве

13.12.2020, 18:40, Новости дня

Посол Израиля Джоэль Лион осудил поступок киевлянина, который 10 декабря в центре столицы Украины повалил ханукию. Об этом посол написал в Twitter.

“Я призываю украинских чиновников присоединиться к моему осуждению, быстро привлечь это лицо к ответственности и установить, что это было не хулиганство, а антисемитизм”, – сказано в сообщении.

I strongly condemn the act of #Antisemtism which happened on 10/12 in #Kyiv. I call upon #Ukraine officials to join my condemnation & quickly bring this individual to justice & adopt @TheIHRA definition to see that this wasn’t Hooliganism but Antisemitism! https://t.co/nywTkhV0ox

— Joel Lion (@ambassadorlion) December 12, 2020

Киевлянин Андрей Рачок повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки, который отмечается с 10-го до 18 декабря, на Контрактовой площади. Видеозапись процесса Рачок опубликовал на своей странице в Facebook.

Мужчина попытался повалить ханукию второй раз днем 11 декабря, но у него ничего не получилось, поскольку ее прикрепили к плитке.

Полиция сообщила мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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