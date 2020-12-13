Установлен первоисточник распространения коронавируса в России

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13.12.2020, 15:40, Новости дня

В РФ установили пациента, с которого началось распространение короонавируса в стране, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Он появился у нас 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания», – цитирует Попову РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Как отметила глава ведомства, первыми в РФ выявили три случая коронавируса, которые были завезены из Китая, однако они не спровоцировали распространения инфекции.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 080 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.



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