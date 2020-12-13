В омской больнице отреагировали на заявление о повторном отравлении Навального в стенах заведения

13.12.2020, 15:04, Новости дня

Заведующий отделением острых отравлений в Омской больнице скорой помощи №1, куда после отравления попал российский оппозиционер Алексей Навальный, Александр Сабаев отрицает возможность его повторного отравления. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Сабаев заявил журналистам, что кроме медперсонала, никто не имел доступа к палате Навального. Все заявления о повторном отравлении политика он назвал “вымыслом от начала до конца” и “информационной уткой”.

12 декабря издание The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в западной разведке сообщило, что Навального пытались отравить во второй раз, когда тот находился в омской больнице. По версии журналистов, в медучреждение проникли агенты российской госбезопасности, которые планировали не допустить, чтобы политика доставили в клинику в Берлине живым. Навального спасло лишь то, что после первого отравления врачи ввели ему атропин, отмечали в издании.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.