 

Умер музыкант группы “Воскресение” Андрей Сапунов

13.12.2020, 15:04, Новости дня

Музыкант группы “Воскресение” Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни, рассказала “РБК” пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова 13 декабря.

По предварительным данным музыкант умер от инфаркта. В настоящее время вся информация о произошедшем уточняется, сказала она.

Газета “Бизнес Online” со ссылкой на собственный источник писало, что музыкант умер сегодня в 9.00 утра от остановки сердца. На данный момент неизвестно, когда пройдут похороны музыканта.

Сапунов играл в группе “Воскресенье” с 1979 года (год создания группы). Он был вокалистом, гитаристом и бас-гитаристом. После распада “Воскресения” в 1982 году Сапунов сотрудничал с другими коллективами, в том числе с ВИА “Самоцветы”. В 1994 году он вместе с Алексеем Романовым (вокалист “Воскресения”), Евгением Маргулисом (участник групп “Машина времени” и “Воскресение”) и Михаилом Шевяковым (играл в группе “Воскресение” в 1981 году) вошел в состав нового “Воскресения”.

В апреле 2016 года было объявлено, что Сапунов ушел из “Воскресения”. Одной из причин ухода из группы послужил отказ выступать в аннексированном Россией Крыму.      

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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