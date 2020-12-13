Германия готовится ввести локдаун до 10 января. Рождество разрешат отметить в семейном кругу

13.12.2020, 14:01, Новости дня

В Германии на фоне сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции с 16 декабря вводят жесткий локдаун. Он продлится как минимум до 10 января, пишет “Немецкая волна” со ссылкой на решение канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров 16 федеральных земель Германии 13 декабря.

В стране закроют магазины розничной торговли и детские сады, в школах прекращается очное обучение. Разрешат работать продовольственным магазинам, аптекам, галантереям, бензоколонкам, банкам, сберкассам и почтовым отделениям.

На рождественские праздники с 24-го по 26 декабря разрешат встречи в узком семейном кругу с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет. На Новый год (31 декабря и 1 января) запретят собрания, гражданам страны рекомендовали отказаться от фейерверков.

В период локдауна разрешается посещение богослужений в храмах при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Пение в храмах запрещено. На крупные богослужения будут допускать только по предварительной записи. В период локдауна гражданам Германии рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу, за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

Предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с €200 до €500 тыс., но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство. Власти страны предусмотрели компенсацию из-за потери товаров в цене.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 декабря, в Германии количество случаев коронавирусной инфекции превысило отметку в 1,3 млн человек. В стране от COVID-19 умерло почти 22 тыс. больных, а выздоровело более 975 тыс. пациентов. В общем рейтинге стран университета Германия находится на 12-м месте по общему количеству зараженных коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.