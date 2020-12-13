Эксперт рассказал о настройках-невидимках, снижающих заряд батареи смартфона

13.12.2020, 13:04, Новости дня

По словам руководителя ИИТУ «Синергия» Станислава Косарева, в современных смартфонах имеются настройки, которые снижают работоспособность батареи.

Существует целый ряд приложений, которые якобы должны постоянно работать в фоновом режиме. Результат ожидаем: аккумулятор мобильного гаджета держит заряд в несколько раз меньше, чес в обычном режиме.

Речь идет о таких сервисах, как геолокация, блютуз и бесконтактная оплата. Все это интересные вещи, но пользователям стоило бы отключать их тогда, когда они не нужны. В противном случае, придется носить с собой павер-банк. Чаще всего люди забывают выключить wifi. Двигаясь по городу, они заставляют свои смартфоны «общаться» с разными станциями, что также грозит заражением вирусами.