 

Эксперт рассказал о настройках-невидимках, снижающих заряд батареи смартфона

13.12.2020, 13:04, Новости дня

По словам руководителя ИИТУ «Синергия» Станислава Косарева, в современных смартфонах имеются настройки, которые снижают работоспособность батареи.

Существует целый ряд приложений, которые якобы должны постоянно работать в фоновом режиме. Результат ожидаем: аккумулятор мобильного гаджета держит заряд в несколько раз меньше, чес в обычном режиме.

Речь идет о таких сервисах, как геолокация, блютуз и бесконтактная оплата. Все это интересные вещи, но пользователям стоило бы отключать их тогда, когда они не нужны. В противном случае, придется носить с собой павер-банк. Чаще всего люди забывают выключить wifi. Двигаясь по городу, они заставляют свои смартфоны «общаться» с разными станциями, что также грозит заражением вирусами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / “Классный хрюндель!”. Муж Собчак показал архивное фото дочери

06.11 / Сторонники бывшего схимонаха Сергия попытались захватить еще один храм

17.07 / Минздрав озвучил требования для возобновления международного авиасообщения

01.12 / Авиакомпания Кипра пожаловалась на «дискриминацию» со стороны России

04.11 / Трамп начал проигрывать в ключевом штате

07.08 / Худрук Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова

17.07 / Водитель автобуса в Белгороде выгнал из салона пенсионера

02.10 / Сейм Латвии не признал Лукашенко законным президентом

24.06 / В Сети подметили самый сильный момент парада Победы в Москве

17.08 / Результаты испытаний вакцины от коронавируса решили опубликовать в научном журнале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска