ВОЗ подозревают в сокрытии отчета о неготовности Италии к пандемии COVID-19

13.12.2020, 13:16, Новости дня

Всемирную организацию здравоохранения заподозрили в сокрытии документа, который обличал неготовность Италии к борьбе с пандемией COVID-19. Об этом 11 декабря сообщил The Guardian.

Этот документ был опубликован на сайте ВОЗ 13 мая, но уже на следующий день его удалили. Отчет подготовили ученый ВОЗ Франческо Замбон и его 10 коллег по всей Европе.

В 102-страничном отчете говорится, что план Италии по борьбе с пандемией не обновлялся с 2006 года, хотя формально его переутвердили в 2017 году. В результате этого из-за неподготовленности властей первоначальная реакция больниц была “импровизированной и хаотичной”. Замбон отмечал, что его команда тщательно проверила все планы по борьбе с пандемией с 2006 года и пришла к выводу, что они просто копировали друг друга, не меняя ни единого слова.

The Guardian сообщает, что документ был якобы удален по просьбе заместителя генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Гуэрры. Он был генеральным директором по профилактике здоровья в министерстве здравоохранения Италии в период с 2014-го по 2017 год и отвечал за обновление плана пандемии. Гуэрра также входит в рабочую группу итальянского правительства по борьбе с COVID-19.

Замбон также сообщал, что Гуэрра угрожал ему увольнением, если тот не изменит часть своего отчета, касающегося устаревшего плана Италии по борьбе с пандемией.

Этот документ сейчас является важной частью расследования, которое проводит прокуратура города Бергамо в итальянской провинции Ломбардия. Во время первой волны COVID-19 именно эта провинция пострадала больше всего, и теперь следователи выясняют, не была ли причиной этого халатность властей. Правоохранители также используют в расследовании еще один отчет, согласно которому причиной 10 тыс. смертей в Италии во время первой волны могли быть устаревшие протоколы на случай пандемии.

Замбона уже трижды вызывали в прокуратуру для дачи показаний по делу. Сам ученый заявлял, что готов беседовать с прокурорами, однако в юридическом отделе ВОЗ ему запретили это делать.

Как отмечает The Guardian, если прокуратура Бергамо обнаружит, что Италия действительно не обновила свой план борьбы с пандемией, то всем министрам здравоохранения и премьер-министрам страны, занимавшим эти посты с 2013 года, грозит суд.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Изначально считалось, что эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе. Однако последние исследования доказали, что коронавирус циркулировал в Италии уже в сентябре 2019 года.

С середины октября в стране фиксируют максимальные суточные показатели заболеваемости. В ряде городов ужесточают карантин и вводят комендантский час, из-за чего по всей стране вспыхнули массовые протесты.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, сейчас в Италии подтверждено 1,8 млн случаев болезни, от нее умерло 64 тыс. человек.