 

Война в Нагорном Карабахе должна стать большим уроком для политических элит Украины – политолог

13.12.2020, 13:16, Новости дня

Украинские власти должны извлечь уроки из нагорно-карабахского конфликта и использовать их в вопросах аннексии Россией Крыма и войны на Донбассе. Об этом сказал политолог, бывший руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус в эфире телеканала Еspreso.tv 12 декабря.

“Вы не должны разделять эти два вопроса (захват Крыма и войну на Донбассе). Это единое целое. У вас должна быть четкая дорожная карта в отношении этой проблемы”, – сказал эксперт.

Ни на миллиметр от такой дорожной карты отступать нельзя, подчеркнул Юнус. В тоже время решение указанных вопросов в рамках нормандского формата и по “формуле Штайнмайера” приведет к потере Украиной территориальной целостности.

Все эти переговоры нужно имитировать, полагает эксперт. В качестве примера такой имитации Юнус привел переговоры Минской группы ОБСЕ вокруг Нагорного Карабаха, которые продолжаются почти 30 лет.

“Эти переговоры устраивали Москву и Армению. Не устраивали они Азербайджан, который всячески не шел на подписание окончательного документа. Любой вариант, который они предлагали, будь то Мадридские соглашения, Казанские соглашения в конечном итоге нарушал территориальную целостность Азербайджана”, – резюмировал азербайджанский политолог.

Особое внимание эксперт уделил вопросу взаимоотношений Украины с Россией на сегодняшний день.

“Если у вас страна-агрессор – Россия, то какие могут быть экономические взаимоотношения, многомиллиардный товарооборот? У Азербайджана с Арменией или у Турции с Арменией за все эти 30 лет даже на один доллар никаких не было взаимоотношений. Россия влияет на информационное пространство в вашей стране и на политические решения. Имеет своих представителей даже в парламенте”, – раскритиковал Юнус отношения Украины и РФ.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сейчас между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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