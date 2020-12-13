 

Комиссия по частотам определит условия развертывания сетей 5G на имеющихся частотах

13.12.2020, 13:10, Новости дня

Как сообщают представители Минцифры, вопрос о быстром развертывании сетей передачи данных пятого поколения будет рассмотрен в ближайшее время. Речь идет о том, чтобы на первом этапе использовать уже имеющиеся в свободном доступе частоты.

О том, как будут развертываться на территории РФ сети 5G, станет известно в начале будущего года, уточнил заместитель министра связи Олег Иванов.

Он также отметил, что в РФ наблюдается дефицит свободных частот. Но эту проблему чиновник считает решаемой. С другой стороны, качество работы самого 5G зависит от того, правильно ли будет подобран диапазон волн. Ранее СМИ сообщали, что монтаж сетей на предложенных частотах может сделать 5G более медленным, чем в других странах.



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