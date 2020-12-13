В популярных браузерах обнаружили опасную уязвимость

13.12.2020, 13:10, Новости дня

Опасную уязвимость обнаружили специалисты по безопасности в популярных браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox. Оказалась, что она также имеется в «Яндекс.Браузере» и Microsoft Edge.

В сети появился вирус Adrozek, который, как утверждают специалисты, способен разрушить систему защиты браузеров. В результате могут пострадать пользователи.

Всего уже обнаружено около 165 тысяч модификаций данного вируса, который относят к типу трояна. Цель злоумышленников – не только завладеть персональными данными, в т.ч. логинами и паролями аккаунтов, но и совершать махинации с интернет-рекламой, за которую они получают деньги. Как стало известно, количество пострадавших пользователей уже превысило 17 тысяч.