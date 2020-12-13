 

Венедиктов заподозрил российские спецслужбы в публикации данных о второй попытке «отравления» Навального

13.12.2020, 12:58, Новости дня

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предположил, что за публикацией в британской газете Times информации о повторной попытке «отравить» блогера Алексея Навального стоят российские спецслужбы.

«Такое ощущение, что публикацию в воскресной Times разместили российские спецслужбы, чтобы дискредитировать сам факт попытки отравления Алексея Навального», – написал Венедиктов Twitter.

С журналистом согласился бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Есть такое», – написал он в ответ на твит Венедиктова.

В воскресенье Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщила, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске.

Политолог Олег Матвейчев оценил данные Times о второй попытке «отравления» Навального, заявив газете ВЗГЛЯД, что «британцы превращают Навального в смешного человека, над бессмертием которого хохочет весь мир».



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