В Париже во время акции протеста задержаны 142 человека

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13.12.2020, 1:40, Новости дня

В Париже 12 декабря во время акции протеста против законопроекта “О глобальной безопасности” задержаны 142 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

Force est restée à la loi. Plusieurs centaines de casseurs étaient venus pour commettre des violences. La stratégie de fermeté anti-casseurs – 142 interpellations et encadrement du cortège – a permis de les en empêcher, de protéger les commerçants.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2020

BFMTV сообщает, что манифестации прошли также в ряде других крупных городов, в частности в Бордо, Дижоне, Страсбурге, Лионе, Тулузе и Марселе.

По данным организаторов, в протестах по всей стране приняло участие около 60 тыс. человек, по данным министерства внутренних дел Франции – 26 417 человек, заявил телеканал.

Le Parisien сообщает, что законопроект “О глобальной безопасности” направлен на усиление безопасности правоохранителей. В частности, он предусматривает лишение свободы на один год и штраф €45 тыс. за распространение “изображения лица или другого элемента идентификации” полицейского либо жандарма с целью причинения вреда их неприкосновенности.

“Таким образом, человек, снимающий агента и распространяющий отснятый материал в социальных сетях с оскорбительным посланием или, например, призывом к насилию, может подвергнуться судебному преследованию, а затем быть осужден”, – сообщает газета.

Многие журналисты и ассоциации считают, что законопроект наносит ущерб их праву на информирование.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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