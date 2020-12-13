 

В США разбился вертолет, есть погибшие

13.12.2020, 0:46, Новости дня

10 декабря в районе города Колорадо в американском штате Техас разбился легкий четырехместный вертолет Robinson R44, на борту которого были пилот и пассажир. Об этом свидетельствуют данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

При невыясненных пока обстоятельствах летательный аппарат потерпел крушение на пастбище. Оба человека погибли.

Инцидент расценен FAA как несчастный случай.

Вертолет был частным, в результате авиакатастрофы он был уничтожен, отметили в управлении.

Шериф Патрик Тумбс рассказал, что погибшему пилоту был 31 год, а его пассажиру – 32, оба они жили в городе Колорадо, сообщает ABC News. Тумбс предположил, что вертолет направлялся к местному ранчо для помощи в перегонке скота.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Продавщица помогла раскрыть убийство с расчленением в Волгограде

13.10 / В Дании убьют 2,5 млн зараженных коронавирусом норок, а не 1 млн, как думали раньше

01.09 / В “Нафтогазі” объяснили, почему подорожал газ для населения

09.12 / В ДНР отреагировали на призыв Кравчука относительно Минских переговоров

04.08 / Московская биржа открылась ростом

01.07 / Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Москве

04.09 / Лукашенко сказал, кто первым в Белоруссии испытает вакцину от COVID-19

03.10 / Джо Байден побил рекорд по полученным за месяц пожертвованиям

12.11 / В Джорджии решили вручную пересчитать голоса на выборах президента США

03.10 / В тридцатую годовщину «Ветра перемен» гимн перестройки вновь зазвучит по-русски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска