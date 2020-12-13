В США разбился вертолет, есть погибшие

13.12.2020, 0:46, Новости дня

10 декабря в районе города Колорадо в американском штате Техас разбился легкий четырехместный вертолет Robinson R44, на борту которого были пилот и пассажир. Об этом свидетельствуют данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

При невыясненных пока обстоятельствах летательный аппарат потерпел крушение на пастбище. Оба человека погибли.

Инцидент расценен FAA как несчастный случай.

Вертолет был частным, в результате авиакатастрофы он был уничтожен, отметили в управлении.

Шериф Патрик Тумбс рассказал, что погибшему пилоту был 31 год, а его пассажиру – 32, оба они жили в городе Колорадо, сообщает ABC News. Тумбс предположил, что вертолет направлялся к местному ранчо для помощи в перегонке скота.