 

В Николаеве признали, что медик умерла вследствие работы с COVID-19. Ее семья получит компенсацию в 1,5 млн грн

13.12.2020, 0:46, Новости дня

В Николаеве по результатам повторного рассмотрения члены комиссии признали, что смерть семейного врача Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Галины Колянчиковой от коронавирусной инфекции COVID-19 связанна с профессиональной деятельностью. Об этом 11 декабря сообщило управление Гоструда в Николаевской области на своей странице в Facebook.

“По результатам заседания принято решение о том, что данный случай заболевания связан с условиями труда потерпевшей. Решение принято большинством голосов повторной специальной комиссии. При рассмотрении дела были учтены материалы предварительного специального расследования и новые дополнительные материалы, в том числе по установлению источника инфицирования”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2755070151408075&id=1634052233509878

2 декабря “Суспільне” сообщало, что первая комиссия по расследованию профессионального заболевания со смертельным исходом отказала семье умершей  в компенсации, решила, что она заразилась от мужа, который также работает врачом, поэтому ее смерть не связана с работой. 

Супруг погибшей Юрий Колянчиков рассказал, что это было невозможно, так как он проходил тестирование ПЦР и ИФА и согласно результатам, переболел раньше.

Муж погибшей добавил, что его жена в течение двух недель перед болезнью принимала пациентов, у которых впоследствии подтвердился COVID-19 и есть документы, которые это подтверждают. Было назначено повторное специальное расследование обстоятельств со сменой всех членов комиссии.

12 декабря на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что семья умершей получит компенсацию в 1,5 млн грн.

Верховная Рада в мае 2020 года приняла закон, которым приравняла умерших от коронавируса медиков к погибшим военным. Семьям умерших от COVID-19 медиков должны выплачивать по 1,576 млн грн, медикам, которые из-за работы с коронавирусом получили инвалидность, – от 630,6 тыс. грн до 840,8 тыс. грн – в зависимости от группы инвалидности, сообщали в Фонде социального страхования Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / В Польше после задержания умер украинец. Полицейские применяли к нему электрошокер

14.09 / Евросоюз не признает выборы в Крыму легитимными

06.10 / Песков выразил соболезнования родным журналистки Славиной

21.10 / «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в групповом этапе Лиги чемпионов

02.08 / Crew Dragon с астронавтами направился от МКС к Земле

11.08 / Яблочная кожура может помочь в лечении рассеянного склероза

26.08 / Встреча Лаврова и Бигана завершилась в Москве

22.09 / С-400 и «Панцирь-С» отразили ракетно-авиационный удар на учениях «Кавказ-2020»

22.08 / США и ЕС договорились о первом за последние 20 лет снижении пошлин

12.08 / Египет понадеялся на скорое открытие авиасообщения с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска