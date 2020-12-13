 

В Черноморске решили протестировать на коронавирус всех жителей

13.12.2020, 0:46, Новости дня

В Черноморске Одесской области городской совет решил бесплатно протестировать на коронавирус всех жителей. Об этом сообщил “Таймер”.

Решение об этом 11 декабря принял на своей сессии городской совет.

На эти цели депутаты выделили из городского бюджета 800 тыс. грн.

Издание отмечает, что изначально выделить планировали 600-700 тыс. грн, но затем сумму повысили.

На сайте Черноморского горсовета указано, что деньги выделены “на обследование жителей Черноморской территориальной общины на COVID-19 с помощью ПЦР-тестов по направлению врачей”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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