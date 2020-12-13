 

BioNTech предсказала успех в борьбе с коронавирусом в 2021 году

13.12.2020, 0:20, Новости дня

Ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль к концу лета, сообщил гендиректор биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин.

Он заявил, что «решение найдено», есть возможность «произвести много доз вакцин», от которых «будет польза» и которые «показали эффективность». Шахин сказал: «Мы должны быть уверены, что мы сможем контролировать эту болезнь и пандемию самое позднее к концу следующего лета». Уже к апрелю вакцинация сможет серьезно изменить ситуацию, добавил Шахин. По его словам, в BioNTech «убеждены, что смогут обеспечить 1,3 млрд доз вакцины в 2021 году», и «проводят оценку того, смогут ли доставить еще больше доз в 2021 году», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США выдало компаниям BioNTech и Pfizer разрешение на использование вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.



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