“Лидерство в поддержке Украины”. МИД прокомментировал согласие Конгресса США выделить для Украины $250 млн

12.12.2020, 23:52, Новости дня

Поддержка Конгрессом США выделения Украине в 2021 году $250 млн свидетельствует, что Вашингтон лидирует в вопросе поддержки Киева. Об этом 12 декабря заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает и помощь Украине. Теперь документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

“Положения этого документа предусматривают, в частности, выделение Украине значительного пакета помощи в сфере безопасности, в том числе увеличение доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных сил Украины, а также усиление санкционного давления для противодействия подрывной деятельности РФ. Своими решениями США в очередной раз свидетельствуют о своем лидерстве в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах”, – говорится в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина “высоко ценит прочную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь” в укреплении обороноспособности страны “в условиях продолжающейся российской агрессии”.

В проекте бюджета сказано, что $50 млн из $250 млн должны быть потрачены на летальное оружие для Украины.

В оборонном бюджете США на 2020 год для Украины предусмотрено $300 млн.