 

“Лидерство в поддержке Украины”. МИД прокомментировал согласие Конгресса США выделить для Украины $250 млн

12.12.2020, 23:52, Новости дня

Поддержка Конгрессом США выделения Украине в 2021 году $250 млн свидетельствует, что Вашингтон лидирует в вопросе поддержки Киева. Об этом 12 декабря заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает и помощь Украине. Теперь документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

“Положения этого документа предусматривают, в частности, выделение Украине значительного пакета помощи в сфере безопасности, в том числе увеличение доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных сил Украины, а также усиление санкционного давления для противодействия подрывной деятельности РФ. Своими решениями США в очередной раз свидетельствуют о своем лидерстве в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах”, – говорится в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина “высоко ценит прочную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь” в укреплении обороноспособности страны “в условиях продолжающейся российской агрессии”.

В проекте бюджета сказано, что $50 млн из $250 млн должны быть потрачены на летальное оружие для Украины.

В оборонном бюджете США на 2020 год для Украины предусмотрено $300 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / В ОП опровергли сообщения о «потере общественного контроля» в местах заключения

01.09 / Трамп опроверг слухи о перенесенных микроинсультах

14.07 / Нацбанк понизил курс гривны по отношению к доллару и евро

14.08 / Зеленский: Украина заинтересована в закупке вакцины против коронавируса, которая проходит испытания в Израиле

26.09 / VOAэкспресс – 26 сентября 2020

26.07 / На Техас обрушился ураган “Ханна”

27.10 / Гривна подешевела по отношению к доллару и подорожала к евро

28.09 / Власти Японии заявили о важности развития отношений с Россией

07.07 / Назван самый привлекательный паспорт в условиях коронавируса

08.07 / Euronews – взять пандемию под контроль не удалось — число заражений постоянно растёт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска