Всемирный банк утвердил выделение Украине $300 млн для поддержки населения

12.12.2020, 17:36, Новости дня

Всемирный банк одобрил выделение Украине $300 млн на социальную поддержку населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба банка 11 декабря.

Это второй пакет помощи Украине в рамках дополнительного финансирования, получение первого кредита – на $150 млн – согласовали весной.

Всемирный банк решил выделить Украине помощь в рамках усиления программы гарантированного минимального дохода (GMI) в стране, так как считает, что из-за пандемии бедность в Украине может вырасти на 4% и до конца 2020 года достичь 23%.

“Новые фонды помогут профинансировать меры социальной защиты в чрезвычайных ситуациях в Украине в рамках COVID-19 путем введения быстрых денежных выплат отдельным лицам и домашним хозяйствам, потерявшим работу или источники дохода из-за пандемии. Бедные домохозяйства получат льготы в рамках национальной программы GMI”, – говорится в релизе.

По оценке Всемирного банка, 60% украинцев, которые из-за пандемии могут оказаться за чертой бедности, в настоящее время не охвачены ни одной из существующих програм социальной защиты.

“Поддержка Всемирного банка Украина в это критическое время, направленная на защиту малообеспеченных, серьезно пострадавших от вспышки COVID-19, имеет значительный эффект борьбы с бедностью. Меры социальной защиты, которые будут поддержаны новым займом, помогут правительству Украины финансировать социальные программы, направленные на предотвращение бедности около 1 млн украинцев”, – заявил региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 12 декабря подтвердили 885 тыс. случаев COVID-19, умерло почти 15 тыс. пациентов, выздоровело 494 тыс.

По данным омбудсмена Украины Людмилы Денисовой на 11 октября, за чертой бедности находится более 25% украинцев.