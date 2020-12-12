 

Пользователи почты @ukr.net испытывают проблемы со входом из-за антивируса Avast

12.12.2020, 16:42, Новости дня

С вечера 11 декабря антивирусная программа Avast Free Antivirus и онлайн-антивирус Avast Online Security блокируют официальную страницу входа в почту ukr.net как фишинговую. Об этом говорится в заявлении компании “Укрнет”, поступившем в распоряжение редакции “ГОРДОН”.

“В результате пользователи самой популярной украинской электронной почты, у которых установлен данный антивирус, не могут войти в свои ящики. Чтобы пользоваться почтой, браузерное расширение Avast Online Security необходимо отключить в настройках самого браузера. Если антивирус установлен на компьютере, внести страницу https://accounts.ukr.net/login в исключения и перезагрузить браузер”, – пояснили в компании.

В “Укрнет” напомнили, что такая же проблема наблюдалась два года назад, когда расширение Avast SafePrice влияло на корректную работу интерфейса почты @ukr.net, но “тогда компания-разработчик оперативно отреагировала, выпустив обновление”.

В компании сообщили, что “разработчик был проинформирован о новом инциденте через официальный форум” и ожидают результатов расследования с их стороны. Пользователи, которые сообщали о ложном срабатывании через специальную форму на сайте Avast.com, также не получили ответа, заявили в “Укрнет”.

“Проблема усугубляется тем, что на сайте производителя антивируса отсутствуют контакты службы поддержки. На других сервисах контроля безопасности подобная проблема не зафиксирована”, – сказано в заявлении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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