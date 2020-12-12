Тело футболиста нашли в мусорном контейнере под Петербургом

12.12.2020, 15:02, Новости дня

В Шлиссельбурге Ленинградской области обнаружили тело 20-летнего мужчины с многочисленными ранениями. Труп завернули в покрывало и бросили в мусорный контейнер, информирует региональное следственное управление СК.

Мужчину нашли в пятницу, на его теле были обнаружены ранения шеи, грудной клетки и конечностей, сказано на сайте ведомства.

В настоящее время назначены криминалистические экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Между тем портал 47news пишет, что погибший жил во дворе дома, где его обнаружили. Как уточняется в сообщении, тело было найдено водителем мусоровоза.

ероятно, мужчина был футболистом: на его страницах в соцсетях размещено много информации, посвященной футболу. Тем временем друг молодого человека выразил уверенность, что его убивали несколько человек, передает РЕН ТВ.

В начале октября в мусорном контейнере в Хабаровске нашли тело младенца.

Ранее тело младенца нашли в Подмосковье в коробке из-под обуви.