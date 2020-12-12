Россия оставила за собой право ответить на санкции Великобритании

12.12.2020, 13:14, Новости дня

Очередные антироссийские санкции Великобритании негативно отразятся на отношениях Москвы и Лондона. РФ оставляет за собой право на ответные меры в отношении Британии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С недоумением восприняли объявленное 10 декабря правительством Великобритании решение о введении национальных санкций против трех граждан РФ и подразделения Росгвардии из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике… С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По словам дипломата, британские санкции наглядно демонстрируют, что власти королевства не готовы отказаться от «конфронтационного курса в отношении России».

В четверг Лондон ввел санкции против трех российских политиков за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что санкции отражают приоритеты страны, которая желает играть на международной арене более активную роль в привлечении к ответственности за нарушения прав человека.

В 2018 году СМИ сообщали о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне. В связи с этими публикациями уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой о проверке данной информации. Власти республики категорически отвергают обвинения. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркивал, что не соответствующую действительности информацию о преследованиях гомосексуалистов в республике распространяют правозащитные организации, рассчитывающие на этом заработать.