Мексика стала первой страной Латинской Америки, одобрившей вакцину Pfizer – BioNTech

12.12.2020, 13:06, Новости дня

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики (Cofepris) 11 декабря выдала разрешение на экстренное использование вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.

– На заседании комитета по новым препаратам 11 декабря 2020 года 24 его члена единогласно проголосовали за использование [вакцины Pfizer – BioNTech] в чрезвычайных ситуациях, – заявили в Cofepris.

Это решение, уточнил регулятор, открывает путь для использования вакцины в рамках борьбы с эпидемией COVID-19.

Мексиканский телеканал Azteca отмечает, что Мексика стала первой страной Латинской Америки, одобрившей вакцину Pfizer – BioNTech. Ранее препарат разрешили применять в Великобритании, Бахрейне, Канаде и США.

Мексика входит в число наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 12 декабря в стране зафиксировано почти 1,3 млн случаев инфицирования, 113 тыс. человек скончались.