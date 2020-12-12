Мишустин утвердил состав рабочей группы по урегулированию цен

12.12.2020, 10:32, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, сообщила пресс-служба правительства.

В состав рабочей группы вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Кроме того, в нее включены руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малков помощник премьера Игорь Артемьев, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров и директор департамента экономического развития и финансов Василий Толоко.

Ранее Мишустин поручил правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания.

В среду президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.