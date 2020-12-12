Россия расширила санкции против Украины

12.12.2020, 1:12, Новости дня

Список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, расширен, сообщается в постановлении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В списке лиц, которые подпадают под персональные санкции против Украины, 849 имен. В 2018 году, когда был опубликован первоначальный вариант, их было 322. В последнюю версию списка, в частности, были добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура, передают РИА «Новости» и ТАСС.