 

Скорик выразил поддержку “всем политзаключенным по обе стороны линии разграничения”, Билецкий сказал, что тот переходит “все разумные рамки”

11.12.2020, 23:40, Новости дня

Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Николай Скорик в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил, что украинская сторона должна “вернуть законность” и согласиться на амнистию боевиков на Донбассе.

“Мы потеряли эту законность в 2014 году, когда десятками убивали людей на улицах Киева и Одессы. На сегодняшний день эти преступления не расследованы”, – сказал Скорик.

Он подчеркнул, что украинская власть должна сделать все, чтобы вернуть свои территории. Нардеп добавил, что хочет выразить свою поддержку “всем политзаключенным по обе стороны линии разграничения”.

В ответ лидер партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий заявил, что Скорик “переходит все разумные рамки”.

“Вы переходите рамки, я вас предупреждаю. Вы когда говорите “по обе стороны”, вы говорите про тех людей, которых при вашей поддержке обменяли”, – сказал он.

Билецкий напомнил об убийстве в Мариуполе Донецкой области полковника Службы безопасности Украины Юрия Хараберюша и подчеркнул, что его убийц обменяли по представлению соратников Скорика.

“Пройдет время – и ваша роль в “Изоляции” и в “ЛДНР” обязательно вылезет”, – добавил лидер “Нацкорпуса”.

В 2014 году сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в сентябре 2020 года сказала, что в плену боевиков так называемых “ЛНР” и “ДНР” находятся 235 украинских граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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