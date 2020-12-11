 

Кулеба о решении суда в Гааге: Наступит день, когда российские преступники предстанут перед судом

11.12.2020, 23:40, Новости дня

Международное правосудие небыстрое, но неотвратимое, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 11 декабря, комментируя решение Международного уголовного суда в Гааге о начале расследования преступлений РФ против Украины.

“В 2015 году Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования… Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом”, – отмечено в посте.

У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування 1/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 11, 2020

8 сентября 2015 года Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

14 ноября 2016 года был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу “Ситуация в Украине”. В документе указывается, что “ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией”. На тот момент канцелярия прокурора зафиксировала 800 вероятных событий преступлений на Донбассе.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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