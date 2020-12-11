 

“Слуга народа” на следующей неделе обсудит назначение двух министров – нардеп

11.12.2020, 23:40, Новости дня

Фракция “Слуга народа” сооберется на заседание 15 декабря, чтобы обсудить возможность назначения двух министров. Об этом 11 декабря агентству “Укрінформ” сообщила заместитель председателя фракции  Галина Янченко.

По ее информации, на должности министра образования и науки и министра энергетики будут предлагаться кандидатуры исполняющих обязанности руководителей соответствующих министерств.

“Их будут предлагать на постоянных министров. Почему это происходит? Потому что недавно Верховная Рада внесла изменения в закон и теперь и.о. министра имеет гораздо более, скажем так, ограниченные полномочия, чем назначенный министр. И меньше полномочий, чем имели и.о. министра раньше”, – сказала нардеп.

Янченко подчеркнула, что раньше и.о. министра от полноценного министра отличался  тем, что не мог  голосовать на заседании Кабмина. А теперь урезается целый ряд полномочий, среди которых и материально-технические

По словам нардепа, по новому законодательству, и.о. министра не может находиться на этой должности более месяца, после этого премьер-министр обязан вынести кандидатуру постоянного министра на рассмотрение Верховной Рады.

25 июня Сергей Шкарлет стал исполняющим обязанностей министра образования и науки Украины.

20 ноября временно исполняющим обязанности министра энергетики Украины стал Юрий Бойко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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