Асеев заявил, что половина всех заложников в донецкой тюрьме “Изоляции” – боевики

11.12.2020, 22:46, Новости дня

Бывший заложник боевиков “ДНР” украинский журналист Станислав Асеев в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” рассказал, что около половины всех удерживаемых боевиками в донецкой тюрьме “Изоляция” – сами боевики.

По словам Асеева, осенью 2017 года их “бросали” в тюрьму массово – таким образом вышестоящие боевики пытались решить вопрос с полевыми командирами, под контролем которых были целые подразделения ополченцев.

“В 2018 году я сидел с представителями всех воинских званий, начиная с генерал-майора до рядового. Местных, разумеется. И с представителями всех их бригад и батальонов”, – сказал экс-заложник боевиков.

По его словам, остальная половина заключенных были “вообще кто угодно”. Асеев рассказал, что в “Изоляции” было три полноценных женских камеры.

Основными обвинениями для заключенных “Изоляции” был шпионаж, экстремизм и терроризм. По этим статьям в тюрьме сидели люди, не зависимо от их политических взглядов.

В студии Асеев зачитал фрагмент из своей книги “Светлый путь. История одного концлагеря” о самоубийствах заложников в “Изоляции”.

Станислав Асеев – донецкий журналист, сотрудничавший с “Тижнем” и “Радіо Свобода” после оккупации Донецка пророссийскими боевиками. Летом 2017 года его обвинили в “шпионаже” и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря прошлого года. Кроме Асеева, в Украину вернулись еще 75 человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.