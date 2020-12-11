 

“Мэр” оккупированного Дебальцево подарил детсаду кухонный венчик

11.12.2020, 22:46, Новости дня

Так называемый мэр временно оккупированного Дебальцево Игорь Захаревич подарил детскому садику кухонный венчик за 42 грн и похвастался этим в своем Telegram-канале. Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

“Сегодня пополнил материально-техническую базу Муниципального дошкольного образовательного учреждения “Ясли-сад №5 “Ладушки” и вручил подарок который необходим для приготовления пищи”, – писал Захаревич. Сейчас этого поста у него уже нет.

В своей публикации Захаревич также отмечал, что “забота о детях является важнейшим гарантом для существования любого государства”. Казанский добавил, что на торжественное вручение венчика к “мэру” отправили заведующую детским садиком.

Журналист также добавил, что венчик, который Захаревич подарил детскому саду, можно приобрести за 42 грн.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3615702301842589

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Дебальцево оказался под контролем боевиков в 2015 году, когда пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на город, несмотря на достигнутую несколькими днями ранее в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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