В Белом доме сочли завершение строительства «Северного потока – 2» невозможным

11.12.2020, 22:30, Новости дня

Компания Nord Stream 2 AG не может завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», иначе уже сделала бы это, сообщил представитель администрации США высокого ранга.

Как сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, этот трубопровод «никогда не будет транспортировать российский газ». В Белом доме считают, что «если бы Nord Stream 2 могла в действительности завершить проект, то они бы это уже давно сделали», передает ТАСС со ссылкой на dpa.

Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока-2» возобновилось. При этом Сенат Конгресса США одобрил в пятницу проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает новые санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».