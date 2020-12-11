Электрические скаты помогут составить карту морского дна

11.12.2020, 18:12, Новости дня

Японские ученые, представляющие Центр исследований динамики биосистем (BDR), предложили новую методику составления карт морского дня. По их словам, не нужно создавать специальных роботов, чтобы те измеряли кривизну поверхности. Достаточно использовать электрические сигналы, постоянно посылаемые скатами.

Как известно, большую часть своей жизни скаты проводят, пребывая у самого дна моря. Они там – местные обитатели. Поэтому можно использовать специальное оборудование и просто считывать передаваемые сигналы, чтобы со временем получить точную информацию о рельефе дна.

Кроме того, скаты постоянно испускают особые электрические лучи, которые тоже можно использовать как передающие важную информацию сигналы.