 

Электрические скаты помогут составить карту морского дна

11.12.2020, 18:12, Новости дня

Японские ученые, представляющие Центр исследований динамики биосистем (BDR), предложили новую методику составления карт морского дня. По их словам, не нужно создавать специальных роботов, чтобы те измеряли кривизну поверхности. Достаточно использовать электрические сигналы, постоянно посылаемые скатами.

Как известно, большую часть своей жизни скаты проводят, пребывая у самого дна моря. Они там – местные обитатели. Поэтому можно использовать специальное оборудование и просто считывать передаваемые сигналы, чтобы со временем получить точную информацию о рельефе дна.

Кроме того, скаты постоянно испускают особые электрические лучи, которые тоже можно использовать как передающие важную информацию сигналы.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / «Осложнит отношения» — США обвинили Евросоюз в подрыве усилий по изоляции Мадуро

12.08 / Литва, Польша и Латвия готовы стать посредниками в урегулировании кризиса в Беларуси

24.07 / Адвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшей

01.10 / Ефремов отказался от общения с журналистами

28.06 / Саудовская Аравия со стрельбой выгнала иранские катера из своих вод

10.09 / Учеными был обнаружен нетипичный симптом диабета

10.07 / Тиньков рассказал о перенесенной операции по трансплантации

09.09 / Добровинский рассказал о второй ошибке Пашаева

31.07 / Автоновости: BMW на Нюрбургринге вывел на финальные испытания седан M3

22.08 / Бренд Audi обновил кроссовер Q5 для рынка России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска