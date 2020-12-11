 

Путин поддержал идею об установке памятника Сахарову в Москве

11.12.2020, 17:40, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение журналиста Николая Сванидзе установить памятник советскому академику, одному из создателей водородной бомбы и лауреату Нобелевской премии Андрею Сахарову в Москве.

«По поводу памятников – я тоже за. Только эти вопросы решаются соответствующими местными властями, в данном случае городскими властями. Но в принципе я с вами согласен», – сказал Путин, чье заявление опубликовано на сайте Кремля.

«Да, я скажу (московским властям). Выдающийся соотечественник наш», – добавил президент.

В 2019 году глава государства подписал распоряжение о создании комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения академика.

Сахаров был одним из создателей первой в мире водородной бомбы РДС-6с и самой мощной водородной бомбы в истории «Царь-бомбы». Ученый трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда (1954, 1956, 1962 годы) за свою научную деятельность, но в 1980-е годы он был лишен этого звания за правозащитную деятельность. Академик выступал на протестах против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию и против принудительного лечения «инакомыслящих» в психиатрических больницах. В 1975 году ученый получил Нобелевскую премию за деятельность в области защиты прав человека.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Пономарева обвинили в получении денег из-за рубежа

10.09 / США собрались заняться поиском виновных в ситуации с Навальным

05.10 / “Еще были два вертолета”. В Воздушных силах Украины раскрыли новые подробности падения Ан-26

12.07 / В Киеве парки и скверы начала патрулировать конная полиция

22.08 / Власти Беларуси блокируют независимые интернет-ресурсы

18.11 / Назначен новый глава МИД Армении

01.10 / Лукашенко обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

31.10 / Фукуяма: Борьбу с пандемией многие лидеры воспринимают как возможность получить власть

07.11 / “Если это не 37-й, то что?” В Минске ОМОН задержал девушку, гуляющую с опавшими листьями

02.09 / “Прозрачное, как слеза, теплое, как борщ”. Сумская позировала на фоне Красного моря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска