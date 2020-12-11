Путин поддержал идею об установке памятника Сахарову в Москве

11.12.2020, 17:40, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение журналиста Николая Сванидзе установить памятник советскому академику, одному из создателей водородной бомбы и лауреату Нобелевской премии Андрею Сахарову в Москве.

«По поводу памятников – я тоже за. Только эти вопросы решаются соответствующими местными властями, в данном случае городскими властями. Но в принципе я с вами согласен», – сказал Путин, чье заявление опубликовано на сайте Кремля.

«Да, я скажу (московским властям). Выдающийся соотечественник наш», – добавил президент.

В 2019 году глава государства подписал распоряжение о создании комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения академика.

Сахаров был одним из создателей первой в мире водородной бомбы РДС-6с и самой мощной водородной бомбы в истории «Царь-бомбы». Ученый трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда (1954, 1956, 1962 годы) за свою научную деятельность, но в 1980-е годы он был лишен этого звания за правозащитную деятельность. Академик выступал на протестах против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию и против принудительного лечения «инакомыслящих» в психиатрических больницах. В 1975 году ученый получил Нобелевскую премию за деятельность в области защиты прав человека.