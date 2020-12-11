“Потемкинские деревни”. Борислав Береза раскритиковал проект госбюджета на 2021 год

11.12.2020, 16:31, Новости дня

Экс-нардеп Борислав Береза назвал проект бюджета на 2021 год “прожектом фантазий правительства”. В своем Facebook он написал, что большинство статей останутся недофинансирована ми из-за дефицита денег.

“Всем очевидно, что это никакой не проект, а прожект. Даже по-другому скажу – прожект фантазий. Дефицит государственных средств таков, что большинство из этих “фантазий” в лучшем случае окажутся недофинансированными, в худшем – останутся намерениями, запечатленными на бумаге. Кабмин и депутаты занимаются строительством “потемкинских деревень”, – убежден Береза.

Проект по созданию “центров креативной экономики”, который заложен в бюджет, он считает странным.

“Что это?!!! У нас креативная экономика и без всяких госинвестиций развивается семимильными шагами. Одни инвестняни чего стоят! И у экспертов нет уверенности, что в следующем году хватит денег на медицину и армию, а #моносброд пытается сотню лямов на креативщиков каких-то потратить”, – возмутился политик.

Статью о выделении из госбюджета 500 млн грн на широкополосный доступ к интернету в селах Береза назвал нецелесообразной, так как такие задачи не решаются за государственный счет.

“Есть частные провайдеры и задача государства – создать условия и стимулы для их работы, а не закапывать в землю пол ярда. Или просто кто-то решил закончить свою эпоху бедности за счет бюджета? Тем более что государство – худший из собственников и совершенно неэффективно в качестве управленца. Напомню, что ранее уже выделяли 700 млн на похожую программу – цифровизации сельских школ. В итоге по итогам года освоенными оказались лишь 14 млн. 14 из 700!” – написал он.

Бывший нардеп считает, что в сегодняшней ситуации государство должно экономить и не финансировать сомнительные проекты.

“Нужно не бюджетными деньгами на прожекты раскидываться, а двигаться по пути максимальной экономии и эффективности. Особенно в кризисный год, когда каждая копейка государственных денег должна быть под жесточайшим общественным контролем”, – заявил Борислав Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5440472345978827

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.