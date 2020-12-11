Путин об отравлении Навального: Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно открывать уголовное дело

11.12.2020, 16:30, Новости дня

Прокуратура и следственный комитет России анализируют отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, но уголовное дело нельзя завести, поскольку “нет материалов”. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Расшифровку встречи опубликовал Кремль 10 декабря.

Член совета Николай Сванидзе отметил, что дело Навального – крайне одиозное.

“Не важно, как его зовут, он – гражданин Российской Федерации, общественный и политический деятель, один из лидеров оппозиции, он чуть не умер и, очевидно, что не от гриппа. Отсутствие уголовного расследования по делу Навального в нашей стране имеет не только репутационные последствия, но и умаляет право граждан на защиту со стороны государства”, – заявил он.

Сванидзе в ходе встречи сказал, что Навальный “чуть не умер” и спросил, можно ли в России возбудить уголовное дело.

“Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится, Николай Карлович. Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать”, – ответил Путин.

Комментируя историю с отравлением Навального, Путин назвал оппозиционера “известным фигурантом”. Он заявил, что уголовное дело нельзя завести, так как “нет материалов”. По его словам, прокуратура неоднократно обращалась к зарубежным коллегам с просьбой прислать письменное официальное заключение по результатам исследования.

“А по большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы. Наши готовы приехать за границу – и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?” – спросил Путин.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.