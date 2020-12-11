Time присудил звание «Человек года» Джо Байдену и Камале Харрис

11.12.2020, 16:26, Новости дня

Звание «Человек года», по версии журнала Time, в этом году получили избранный президент Джо Байден и его напарница по президентской гонке Камала Харрис, пишет The Hill. Как напоминает издание, Харрис после инаугурации станет первой женщиной, первой афроамериканкой и первой американкой с южно-азиатскими корнями, занявшей пост вице-президента США.



Reuters

Избранный президент Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис получили звания «Человек года» по версии журнала Time, пишет The Hill со ссылкой на опубликованное изданием объявление.

Поясняя своё решение, журнал сделал акцент на историческом выборе Байдена в пользу Харрис, а также на проблемах, с которыми придётся столкнуться Соединённым Штатам и этому дуэту.



После инаугурации Харрис станет первой женщиной, первой афроамериканкой и первой американкой с южно-азиатскими корнями, занявшей пост вице-президента, подчёркивается в статье.

«Я буду первой, но не последней, — сказала Харрис о своей будущей должности. — Тут речь идёт о наследии, о создании пути, о том, чтобы оставить дверь более широко открытой, чем до того, как вы через неё вошли».

Байден в беседе с журналом Time выступил за единство и устранение политических разногласий в стране.

«Я смог, вопреки советам многих людей, сделать то, что, как мне говорили, могло нанести мне политический вред, — заявил он изданию. — Но я бы сказал, что, как оказалось, это именно то, чего ожидал американский народ, а он ожидает честности, порядочности, уважения, единства».

Как отмечает The Hill, эти слова прозвучали на фоне того, как президент Трамп отказывается признать своё поражение на недавних выборах.

Байден и Харрис участвовали в одной из самых напряжённых президентских гонок в истории Америки, указывается в статье. Несмотря на свирепствующую в стране пандемию, в голосовании приняло участие рекордное количество избирателей.

По данным Cook Political Report, за Байдена проголосовали 51,3% избирателей, или 81,2 миллионов американцев. За Дональда Трампа было отдано 74,2 миллионов голосов.