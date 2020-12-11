Разработку австралийской вакцины от COVID-19 свернули из-за ложноположительных тестов на ВИЧ

11.12.2020, 16:26, Новости дня

В Австралии прекратили разработку вакцины от COVID-19, над которой совместно работали Университет Квинсленда и компания CSL, пишет CNN. Произошло это после того, как участники испытаний сдали ложноположительные результаты на ВИЧ.



Reuters

Разработка австралийской вакцины от коронавируса была свёрнута после того, как участники испытаний дали ложноположительные результаты при тестировании на ВИЧ, передаёт CNN.

Препарат, который так и не прошёл дальше первой фазы испытаний, разрабатывался совместно Университетом Квинсленда и австралийской биотехнологической компанией CSL.

Австралия надеялась на то, что вакцина будет доступна к середине 2021 года. В заявлении CSL говорится, что у 216 участников испытаний не было зарегистрировано серьёзных побочных эффектов и что вакцина имеет «сильный профиль безопасности».

Однако данные, полученные в ходе испытаний, показали, что антитела, вырабатываемые вакциной, мешают диагностике ВИЧ и приводят к ложноположительным результатам некоторых тестов на этот вирус, подчеркнули в CSL.

Как отметили в компании, если бы вакцина была внедрена на национальном уровне, то это могло бы подорвать систему общественного здравоохранения Австралии, вызвав в стране волну ложноположительных результатов по тестам на ВИЧ.

«Последующие тесты подтвердили, что вируса ВИЧ нет, есть только ложноположительные результаты некоторых тестов на ВИЧ. Эта вакцина ни в коем случае не вызывает заражение», — говорится в заявлении CSL.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил журналистам в пятницу утром, что данный препарат «больше не будет входить в план вакцинации страны». В октябре Австралия предварительно заказала у CSL 51 миллион доз вакцины от COVID-19.

Моррисон также напомнил о том, что власти Австралии поддержали разработку четырёх вакцин, показавшихся многообещающими, понимая, что не все четыре препарата пройдут всю процедуру до конца.