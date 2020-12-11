 

Компания Kia обновит самый доступный кроссовер Seltos в России

11.12.2020, 16:24, Новости дня

Южнокорейская компания Kia в скором времени обновит кроссовер Kia Seltos для рынка России.

Предполагается, что в ближайшее время автомобиль поступит к местным дилерам. Среди новшеств называют опцию, которая напоминает о наличии на заднем ряду сидений пассажиров. Кроме того, автомобиль получит увеличенный 8-дюймовый экран и поддержку синхронизации со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto. Также среди новшеств указали применение системы предотвращения столкновений.

Пока производитель умалчивает точные сроки поступления кроссовера для российского рынка. Напомним, актуальное поколение Seltos доступно на местном рынке по цене от 1,17 миллиона рублей. Остальные особенности объявят после выхода на рынок.



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