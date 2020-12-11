«Хороших вариантов не будет» — Washington Post рассказала, какой будет внешняя политика Байдена

11.12.2020, 13:44, Новости дня

Будущий американский лидер Джо Байден после своего предшественника Дональда Трампа унаследует хаотичный мир, в котором США к тому же уже не играют роль гегемона, пишет The Washington Post. По мнению обозревателя издания, внешнеполитическая повестка подарит новому президенту целый ряд трудных вызовов, одним из которых станет нормализация отношений с Россией.



Reuters

Избранный президент США Джо Байден уже успел получить немало советов о том, как ему лучше преодолеть огромную пропасть между его девизом «Америка вернулась!» и вызовами, появившимися в мире с тех пор, как он покинул Белый дом, пишет The Washington Post. Так, авторитетный дипломат Генри Киссинджер порекомендовал ему поменьше беспокоиться по поводу ситуации с правами человека в Китае и заняться вместо этого поиском проблем, решение которых потребует американо-китайского сотрудничества, директор американского Института внешнеполитических исследований по ближневосточным вопросам Аарон Стейн — «дать РФ одержать победу в Сирии», различные «прогрессивные» организации — отменить ряд масштабных программ по разработке оружия и избавиться от созданных Трампом Космических сил, а генсек НАТО — не выводить войска из Афганистана, не обговорив этот вопрос с союзниками по альянсу, перечисляет обозреватель издания.



Как констатирует журналист, ключевые принципы своего внешнеполитического курса Байден уже наметил — он, в частности, намеревается пристально следить за взаимным влиянием внутренней и внешней повесток, активно сотрудничать с союзниками и принимать участие в работе международных организаций и сделать одним из приоритетных направлений политики климат, — однако во многих других вопросах будущему президенту предстоит столкнуться с несочетаемостью различных приоритетов, препонами со стороны конгресса, а также настороженностью со стороны союзников. Другие внешнеполитические вызовы, которые ожидают Байдена, сложны сами по себе и создавали трудности многим его предшественникам — такова, например, ситуация с Северной Кореей и Венесуэлой, подчёркивает автор. «Хороших вариантов действий там просто нет», — считает он.



На первом году срока большую часть усилий избранному президенту придётся посвятить борьбе против коронавируса, на которую, вероятнее всего, будет уходить большая часть его сил, продолжает автор. Вместе с тем, кое-какие пункты внешнеполитической повестки всё же станут безотлагательными, и одним из них станет договор СНВ-III, подчёркивает он. Как напоминает обозреватель The Washington Post, срок действия СНВ-III — последнего американо-российского соглашения о контроле над вооружениями, ещё остающегося в силе, — истекает лишь через две недели после инаугурации Байдена. Пятилетнее продление договора, которое, по словам Байдена, предложит его администрация Москве, даст Вашингтону пространство для манёвра для того, чтобы разобраться с усугубившимися за последние четыре года проблемами, включая «разработку Россией новых стратегических и нестратегических видов вооружения, не затрагиваемых никакими соглашениями, соперничество в плане космического оружия и киберагрессию», рассуждает автор.



Американские политологи предполагают, что российский президент Владимир Путин почти наверняка попытается добиться на переговорах с США ослабления американских санкций, введённых против Москвы президентами Обамой и Трампом, однако даже если Байден пойдёт на такой шаг, он столкнётся с тем, что с ними будет почти невозможно что-то сделать, если Москва не пойдёт на попятную по ряду вопросов, которые и повлекли их введение, в том числе — «аннексии Крыма и военной агрессии в отношении Украины, а также покушения на врагов Кремля с применением ядов», говорится в материале The Washington Post. Хотя Байден, скорее всего, попытается заручиться поддержкой РФ в вопросах Ирана и климатических изменений, Вашингтону придётся долго вести диалог, чтобы определить, есть ли у противоположной стороны хоть малейшее желание что-то предложить в обмен на снятие санкций, полагают эксперты.



В плане отношений с Ираном планы избранного президента по восстановлению «ядерной сделки», из которой вышел Трамп, скорее всего напорются на сопротивление обеих главных партий США в конгрессе, прогнозирует автор статьи. Как отмечает журналист, Байден, ещё занимая пост вице-президента при Бараке Обаме, ещё во время подписания этого соглашения в 2015 году настаивал на том, что оно должно будет лишь устранить непосредственную угрозу появления у Тегерана ядерного оружия и послужить отправной точкой для дальнейших переговоров по вопросам разработки иранцами ядерного оружия и ведения ими «опосредованных войн» — однако Трамп счёл, что эти переговоры не состоятся никогда, решив просто отказаться от сделки. Другим вызовом для Байдена в иранском плане станет поиск способа вернуться к диалогу с Тегераном, который «изображает себя потерпевшей стороной» и пока не выказывал никакого интереса к заключению каких-либо дальнейших договорённостей с Вашингтоном за исключением возвращения к «ядерной сделке» в её первоначальном варианте, рассуждает автор.



В «запутанной сети проблем национальной безопасности» Байден также должен будет найти баланс в отношениях с другими странами Ближнего Востока, поскольку Израиль и арабские государства скорее всего будут выступать против любых шагов США навстречу Тегерану, пишет журналист. В октябре избранный президент пообещал, что пересмотрит курс своего предшественника в отношении Саудовской Аравии и прекратит поддержку военной операции Эр-Рияда в Йемене, а также «удостоверится, что Америка ради продажи вооружений или покупки нефти не станет оставлять за порогом свои ценности», — и такие инициативы скорее всего воспримут в конгрессе с одобрением, полагает обозреватель The Washington Post. Вместе с тем, Байден сохранит политику Трампа в отношении Израиля: отменять признание Иерусалима израильской столицей, а Голанских высот — израильской территорией он не планирует, констатирует автор. В то же время он выступает против создания новых поселений на оккупированных землях и остаётся последовательным сторонником принципа «два государства для двух народов», а такая позиция уже вряд ли встретит взаимопонимание, особенно на фоне нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.



Европа сейчас погружена в собственные проблемы — она вынуждена не только продолжать борьбу против коронавируса, но и урезонивать «противников верховенства права» в собственных рядах вроде Венгрии и Польши, подчёркивается в материале WP. Лидеры ведущих стран региона довольны тем, что Байден выступает решительно за укрепление традиционных трансатлантических связей и разделяет их ценности, однако они всё же опасаются, что его обещания вдохнуть новую жизнь в промышленность и сельское хозяйство США похоронят надежды на то, что новый лидер страны положит конец эпохе «пошлин и угроз» от Трампа, пишет обозреватель издания. При этом, хотя Байден и пообещал сохранить американские контингенты в Европе, Японии и Южной Корее, он также желает прекратить отправлять американские войска для участия в масштабных операциях за рубежом в других регионах — а из-за этого у Вашингтона могут возникнуть разногласия с европейскими союзниками по НАТО, присутствующими в Афганистане, Ираке и ряде африканских стран, отмечает он.



Байдену достанется в наследство мир, в котором США, пусть и оставаясь мощной державой, уже больше не могут претендовать на статус единственного гегемона, убеждён обозреватель WP. В его администрации это признают — но подчёркивают, что Вашингтон, даже утратив доминирующее положение, всё равно сможет играть роль лидера. Избранный президент, в частности, рассчитывает реализовать эту лидерскую роль в противостоянии с Китаем — и хотя европейские союзники США уже давно хотят начать координировать свои действия в отношении Пекина с американцами, их партнёров в Азии, которые гораздо сильнее зависят от КНР, такая позиция настораживает, пишет журналист. Впрочем, пока никаких конкретных шагов по китайскому вопросу Байден не предлагал, ограничившись лишь общими призывами «дать отпор» усугубляющемуся авторитаризму Китая — однако он уже дал понять, что не будет прибегать к методам Трампа и постарается создать единый антикитайский фронт, «вдохновляя союзников собственным примером», приводит автор слова будущего лидера США.